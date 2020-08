Taxas futuras de juros têm alta moderada e Orçamento 2021 fica no radar - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os juros futuros abriram perto da estabilidade nesta segunda-feira, 31, e em seguida renovaram máximas junto com o dólar, após forte queda na sexta-feira, 28. O investidor está em compasso de espera pela entrega hoje do Orçamento de 2021. O dólar mostra mais instabilidade em dia de formação da Ptax do fim de agosto. Às 9h15 desta segunda-feira, o DI para janeiro de 2027 estava na máxima de 6,84%, de 6,78% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 subia a 4,04%, na máxima, de 4,01%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 marcava 1,995%, na máxima, de 1,986%.