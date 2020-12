Taxas futuras de juros rondam estabilidade, com exterior e política no radar

Os longos têm viés de baixa - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 14, com viés de baixa nos curtos e médios, acompanhando o otimismo no exterior e o dólar em baixa ante o real. Os longos têm viés de baixa. Como contraponto ao bom humor está a notícia do caso Abin, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Além disso, existe a disputa política em torno das vacinas contra covid-a9, também no radar. A alta de 0,86% do IBC-Br em outubro, na margem, ficou em segundo plano.

Às 9h26 desta segunda-feira, o DI para janeiro de 2027 marcava 6,73%, de 6,72% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 exibia taxa de 4,32%, de 4,33%, enquanto o DI para janeiro de 2022 estava na máxima de 3,02%, a mesma do ajuste de ajuste de sexta-feira, dia 11.