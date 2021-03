Taxas futuras de juros despencam até 54 pontos com aprovação da PEC Emergencial

Os juros futuros começam a quinta-feira (4) em forte queda, de até 54 pontos-base no longos nas mínimas atingidas após a abertura, em reação à aprovação da PEC Emergencial com folga em primeiro turno no Senado e diante do recuo dos juros dos Treasuries nesta manhã. Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para mínima de 7,88%, de 8,42% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2025 caía para mínima de 7,23%, de 7,77%. O DI para janeiro de 2023 cedia para 5,55%, de 5,98%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 estava na máxima de 3,77%, de 4,02% no ajuste anterior. Entre os Treasuries, o rendimento da T-note de 10 anos diminuía a 1,461% (de 1,469%). O dólar à vista caía 1,63%, a R$ 5,5726.