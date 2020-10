Taxas de juros têm viés de baixa e pouca liquidez com exterior no radar

O vencimento para 2022 exibia taxa de 3,27%, de 3,29% no ajuste de segunda-feira (19). - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os juros futuros exibem viés de baixa desde abertura e continuam nessa direção mesmo com a virada do dólar, que passou a subir ante o real. A liquidez é fraca e traders esperam que seja uma sessão de oscilações mais modestas, na ausência de noticias locais de peso e com os investidores em compasso de espera pelo pacote fiscal nos Estados Unidos. Às 9h30 desta terça-feira, 20, o DI para janeiro de 2027 recuava pra 7,35%, de 7,40% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2023 estava em 4,62%, de 4,66%. Já o vencimento para 2022 exibia taxa de 3,27%, de 3,29% no ajuste de segunda-feira (19).