Taxas de juros longas têm viés de alta com dólar e demais ficam estáveis

Os juros futuros longos operam com viés de alta nesta manhã de quinta-feira, acompanhando o movimento do dólar ante o real e outras moedas de países emergentes, e antes do leilão de LTN-NTN-F e LFT do Tesouro. As oscilações, no entanto, são pequenas, em dia de agenda fraca. Os demais vencimentos operam estáveis. Às 9h17, o DI para janeiro de 2027 estava na mínima de 6,91%, de 6,88% no ajuste de quarta. O DI para janeiro de 2023 exibia mínima de 4,79%, mesma taxa do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2022 estava na mínima de 3,33%, de 3,35% ontem no ajuste.