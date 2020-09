Taxas de juros disparam com fiscal e cresce chance de alta da Selic em dezembro

Taxas de Juros Disparam - ( Foto: Tiago Queiroz/Estadão)

Esta terça-feira (29) é de mais inclinação da curva de juros, com alta mais acentuada dos longos em meio aos temores com o cenário fiscal. Com o maior prêmio de risco, a curva de juro a termo precificava, pouco depois das 9h, 48% de chance de alta da Selic em outubro (de 40% ontem) e 60% em dezembro (de 52% ontem), segundo cálculos do Banco Haitong de Investimentos. Para janeiro, a precificação segue sendo de 100% de probabilidade de alta.

Às 9h18 desta terça, o Di para janeiro de 2027 subia a 7,71%, de 7,62% na segunda-feira, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 subia a 6,68%, na mínima, de 6,61%. O DI para janeiro de 2023 exibia 4,63%, de 4,54%, e o para janeiro de 2022 estava em 3,12%, na mínima, de 3,06%.