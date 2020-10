Taxas curtas de juros recuam após Copom 'dovish' longos acompanham alta do dólar

Copom - (Foto: Beto Nociti/Banco Central)

Os juros futuros recuam na manhã desta quinta-feira, 29, reagindo ao tom mais "dovish" do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), os médios rondam a estabilidade e os longos operam em leve alta, em sintonia com o dólar e antes do leilão do Tesouro (11h), além do pano de fundo local de ruídos políticos e temores fiscais. Às 9h18, o DI para janeiro de 2022 caía para 3,46%, de 3,51% no ajuste de quarta-feira e o para janeiro de 2023 operava estável a 5,03%. Já o vencimento para janeiro de 2027 subia a 7,54%, de 7,47% no ajuste de ontem.