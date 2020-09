Taxa de Desemprego tem leve queda, aponta IBGE

O IBGE apontou, no entanto, que o indicador mantém "pequena tendência de aumento" - (Foto: Imagem de arquivo/Agência Brasil)

O desemprego diante da pandemia teve uma queda após bater recorde em agosto. Os dados foram divulgados na última sexta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Caiu em cerca de 700 mil o número de pessoas procurando por uma ocupação no mercado de trabalho no país, uma redução de aproximadamente 5%.

O levantamento foi feito entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro por meio da Pnad Covid19. A pesquisa é realizada para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal no Brasil.

Ao todo, somavam 13 milhões o número de desempregados no país. Com isso, a taxa de desemprego passou de 14,3% para 13,7%. Já a população ocupada foi estimada em 82,3 milhões de pessoas.

O IBGE apontou, no entanto, que o indicador mantém "pequena tendência de aumento", observada desde julho.