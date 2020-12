Superintendência do Cade aprova operação entre PetroRio e BP Energy do Brasil

Cade - (Foto: Estadão)

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração entre a Petro Rio Jaguar Petróleo e a BP Energy do Brasil Ltda. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 17.

A operação consiste na aquisição, pela PetroRio, de 35,7% de participação no Bloco BM-C-30 (Wahoo) e de 60% no Bloco BMC-32 (Itaipu), detidos pela BP.

Segundo parecer do Cade, "ao final da operação, com a saída da BP da estrutura societária nos blocos Wahoo e Itaipu, a PetroRio passará a compor a estrutura acionária das Alvos (ao lado de Total e Anadarko, no caso do Bloco Itaipu, e Total, Anadarko e IBV no caso do Bloco Wahoo) e potencialmente passará a atuar como a nova operadora dos referidos blocos, quando iniciarem a produção".

O valor da operação corresponde a US$ 100 milhões.