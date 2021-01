Shoppings fecham 2020 com fluxo 27,71% menor que em 2019, mostra IPV

Shopping Center - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

Mesmo com recuperação nos últimos 8 meses, o movimento nas lojas de shoppings fechou em queda em 2020, na comparação com o ano anterior. A frequência de pessoas ficou 27,71% menor que em 2019. Enquanto isso, as lojas de rua conquistaram um desempenho melhor, fechando o período com uma queda de 2%. Os dados são do Índice de Performance do Varejo (IPV), realizado pela FX Data Intelligence.

No comparativo de dezembro de 2020 com o mesmo período de 2019, houve uma redução de 51,3% na movimentação dos shopping centers e de 38,4% no comércio de lojas de todo o país. Esse foi o melhor patamar dos centros de compras desde março, o primeiro mês da pandemia, que registrou uma queda de 95% e 92% respectivamente.