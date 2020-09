Sete das oito atividades do varejo avançam em julho ante junho, diz IBGE

O comércio varejista manteve a tendência de crescimento disseminado em julho. Sete das oito atividades varejistas registraram avanços nas vendas em relação a junho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, o volume vendido cresceu 5,2% em julho ante junho.

Houve expansão em Livros, jornais, revistas e papelaria (26,1%), Tecidos, vestuário e calçados (25,2%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (11,4%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (7,1%), Combustíveis e lubrificantes (6,2%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (5,0%) e Móveis e eletrodomésticos (4,5%).

Apenas Hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo ficaram estáveis (0,0%).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas cresceram 7,2% em julho ante junho. O setor de Veículos, motos, partes e peças cresceu 13,2%, enquanto Material de construção avançou 6,7%.