Serviços recuam quase 5% em novembro no Estado, após período de alta

Setor de serviços apresentou queda - (Foto: Divulgação)

O setor de serviços em Mato Grosso do Sul recuou 4,5% frente a outubro, na série com ajuste sazonal, ainda sob efeito da pandemia da Covid-19. Essa é a primeira taxa negativa desde os meses de agosto (4,6%), setembro (6,2%) e outubro (5,7%).

Na série sem ajuste sazonal o volume de serviços ficou em 3,4%. No acumulado no ano, o setor ficou em 0,0% e, nos últimos 12 meses, teve variação positiva de 0,3%.

Dentre os Estados, 21 assinalaram expansão no volume de serviços em novembro de 2020, em relação ao mês imediatamente anterior, acompanhando o aumento (2,6%) observado no Brasil na série ajustada sazonalmente.

No ranking, MS ocupa a 26ª posição, com -4,5%, logo após o estado do Mato Grosso (-1,9%). Já com relação à receita nominal, os destaques negativos foram Roraima (-6,1%) e Distrito Federal (-10,0%). Já os principais resultados positivos vieram do Acre (11,0%), de Alagoas (7,3%) e de Pernambuco (5,0%).

Para a receita nominal, no acumulado do ano, 26 das 27 unidades da federação mostraram retração na receita real de serviços. Os Estados com maior impacto negativo foram: Alagoas (-16,9%), Bahia (-15,6%), Sergipe (-15,0%) e Piauí (-14,3%). Por outro lado, a única contribuição não negativa no índice nacional veio do Mato Grosso do Sul (0,0%).