S&P reafirma rating de Portugal em BBB, com perspectiva estável

A S&P Global reafirmou nesta sexta-feira, 11, o rating BBB de Portugal, com perspectiva ainda estável. A agência diz que a pandemia global pesará sobre a economia "pequena e aberta" do país neste ano, com contração de cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB), e projeta crescimento de 6,2% em 2021.

O país deve apresentar déficit orçamentário neste ano e no seguinte, mas voltar a ter superávits em 2022, diz a agência.

O endividamento líquido do país atingirá máxima recorde, prevê.

A S&P, contudo, diz avaliar que Portugal conseguirá compensar esse choque para suas finanças públicas, diante do maior apoio fiscal e monetário na União Europeia.