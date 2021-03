Senado rejeita fatiar PEC do auxílio e seguirá para votação do parecer

(Foto: Dida Sampaio/Estadão)

O Senado rejeitou uma proposta para fatiar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial e aprovar apenas a recriação do auxílio emergencial. A alternativa deixaria as medidas de contenção de gastos para outra proposta no futuro.

O requerimento apresentado pelo Cidadania foi derrotado por 49 votos a 25. Na sequência, os senadores votarão o parecer do senador Marcio Bittar (MDB-AC), mas há outros destaques na mesa para desidratar o texto. Havia pressão por fatiamento. O governo, porém, cedeu em outros pontos e abriu caminho para aprovação do relatório.