Senado dos EUA confirma Katherine Tai para chefiar política comercial de Biden

Katherine Tai - (FOTO: GETTY IMAGES)

O Senado norte-americano confirmou nesta quarta-feira, 17, a advogada Katherine Tai para o cargo de representante comercial dos Estados Unidos, na gestão do presidente Joe Biden. Confirmada por 98 votos e duas abstenções, Tai se comprometeu a manter postura dura contra a China, considerada o principal rival do país no âmbito do comércio global.

"Sei em primeira mão como é extremamente importante termos um plano estratégico e coerente para responsabilizar a China por suas promessas e competir efetivamente com seu modelo de economia dirigida pelo Estado" disse ela.

Fluente em Mandarim, Tai tem 47 anos é descendente de chineses.

Ela atuou como especialista em comércio para democratas no Congresso e teve papel atuante nas negociações com a Casa Branca pelo acordo comercial entre EUA, México e Canadá, conhecido como USMCA.