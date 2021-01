Secretário-geral da Unctad diz que deixará o posto em 15 de fevereiro

Secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), o queniano Mukhisa Kituyi anunciou em comunicado nesta sexta-feira que deixará o posto em 15 de fevereiro. Ele estava no cargo desde setembro de 2013.

No início do ano, a imprensa de seu país informava que Kituyi, ex-ministro de Comércio, planeja concorrer à presidência do Quênia.

A eleição está prevista para agosto de 2022.