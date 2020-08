Sebrae Revolution Crédito tem talk-show com especialistas Gustavo Cerbasi e Thiago Nigro

Gustavo Cerbasi é referência em inteligência financeira e Thiago Nigro é o criador do projeto O Primo Rico - (Foto: Reprodução)

Empreendedores interessados em educação financeira e investimentos podem se inscrever para o Sebrae Revolution Crédito, que acontece na próxima quinta-feira (27). O talk-show contará com os especialistas Gustavo Cerbasi, referência em inteligência financeira e o investidor Thiago Nigro, criador do projeto O Primo Rico. A palestra é gratuita e será transmitida de 19h às 22h.



Com o tema “Crédito para a Retomada e Futuro dos Negócios”, o talk-show é uma realização do Sebrae/MS e abordará assuntos como educação financeira para o novo mundo e investimentos em tempos de pandemia. A proposta é preparar os empreendedores para investir na recuperação, melhoria ou abertura de um negócio.



Quem participar poderá tirar dúvidas em um bate-papo dinâmico com os especialistas. “Iremos abordar temas importantes para a micro e pequena empresa, o objetivo é reforçar a necessidade de uma adaptação financeira nos negócios, e que os participantes enxerguem novas possibilidades de investimentos em novos mercados e atitudes diante desse cenário de pandemia”, destaca o analista do Sebrae/MS, Vagner Teixeira.



O Sebrae Revolution Crédito encerra a programação da Jornada de Crédito, uma série de webinares realizada ao longo de um mês com o objetivo de orientar os empresários interessados em empréstimos e outras possibilidades.



Sobre os palestrantes

O palestrante Gustavo Cerbasi é considerado referência em educação financeira no Brasil. É mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo (USP) e autor de 16 livros com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos. Foi eleito pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes, e seu curso on-line Inteligência Financeira já formou mais de 10 mil alunos.



Já Thiago Nigro é expert em investimentos e mercado financeiro, idealizador e sócio proprietário do projeto O Primo Rico, voltado para ensinar milhares de pessoas sobre educação e gestão financeira. Milionário aos 26 anos, ele vem se destacando por criar conteúdo digital para quem deseja investir com segurança e obter retornos consideráveis.



Inscrições

Para participar, os interessados devem se inscrever gratuitamente por meio da Loja Virtual do Sebrae. Um link com a transmissão da palestra será enviado aos participantes. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.