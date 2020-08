Sebrae reúne orientações para atendimento em pet shops e clínicas veterinárias durante pandemia

Os balcões de atendimento podem ser isolados com uma faixa de sinalização, respeitando a medida de distanciamento. - ( Foto: @Estadao)

Sebrae auxilia os pequenos negócios nessa nova caminhada, diante da pandemia do coronavírus, uma série de orientações para os pet shops e clínicas darem continuidade às suas operações, mantendo a saúde e a segurança dos colaboradores e clientes.

As recomendações reúnem instruções de órgãos nacionais e internacionais, tais como Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva (BVECCS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os documentos setoriais elaborados pelo Sebrae em parceria com as entidades representativas desses segmentos econômicos contemplam 47 atividades, que correspondem a 75% dos pequenos negócios do Brasil.

A primeira recomendação é para que todos os comerciantes estejam atentos aos decretos federais, estaduais e municipais. Uso de máscaras e álcool em gel disponível para colaboradores e clientes é uma condição fundamental.

Em relação ao ambiente do pet shop algumas modificações devem ser implantadas, a fim de reduzir a chance de contágio. O empresário deve criar uma rede de contatos com os clientes para que sejam agendados os atendimentos com hora marcada. Limite à quantidade de um tutor para cada animal atendido. Oriente os clientes que os animais não possuem chance de contágio da Covid-19. Reforce o serviço de delivery para entrega de rações, medicamentos e demais produtos.

Se mesmo com atendimentos agendados e serviço de delivery houver a formação de filas, a orientação é que seja mantida a distância de pelo menos 1.5m entre cada cliente. É importante que um colaborador seja designado a ficar na entrada da loja verificando a temperatura de todos os clientes. Os balcões de atendimento podem ser isolados com uma faixa de sinalização, respeitando a medida de distanciamento.

As maquininhas de cartão, por sua vez, devem ser isoladas com papel filme e higienizadas com álcool entre um cliente e outro. Mantenha a ventilação natural do ambiente, com as janelas sempre abertas. Uma outra alternativa é instalar estruturas de vidro ou acrílico para reduzir o contato. A medida também deve ser implantada nos caixas.

Em relação aos colaboradores de pet shops é importante que sejam orientados a não trabalharem com a mesma roupa com que se deslocam até o trabalho. Um espaço para que eles troquem de vestimenta e guardem seus pertences é fundamental. Estabeleça uma comunicação eficiente com os colaboradores, para que aqueles que tenham qualquer sintoma sejam orientados a procurarem ajuda médica. Estude a possibilidade de reduzir o número de funcionários no ambiente. Se possível dê férias ou faça escalas de trabalho, para promover o revezamento. Banheiros, áreas de espera em clínicas e pets, veículos e acessórios de transporte animal devem ser limpos de hora em hora e de acordo com seu uso.

Atendimento

As clínicas veterinárias devem reformular os procedimentos de atendimento. A preferência é que sejam feitas somente consultas de emergências, as de rotina devem ser remarcadas. A triagem dos animais deve ser feita online.

Para os pets que chegam de guia, o objeto precisa ser higienizado ou trocado assim que o animal chegar ao consultório. Todos os funcionários devem estar devidamente treinados para orientar sobre processos de desinfecção e higienização, bem como utilizar EPI (equipamentos de proteção individual).