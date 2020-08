Sebrae apoia CBN em Ação 2020, evento que promove debates sobre economia

Live começa 18h e poderá ser acompanhada no Facebook do Sebrae/MS e no Facebook e do Youtube da CBN e do Grupo RCN - (Foto: Divulgação/Sebrae)

Para apoiar a capacitação de empresários e lideranças, o Sebrae/MS se tornou parceiro do projeto CBN em Ação Lives 2020, série de transmissões do Grupo RCN com especialistas em setores de impacto para o cenário nacional. Nesta terça-feira (25), o debate é com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, que discutirá o papel de Mato Grosso do Sul na economia brasileira.



O evento ocorre de julho a dezembro de 2020, e foi pensado para fomentar a troca de experiências promovendo o debate com personalidades, discutindo temas de relevância para a recuperação pós-pandemia. Inicialmente, o projeto iria ocorrer de forma presencial, mas foi necessário adaptá-lo para o ambiente virtual.



“Queremos levar uma contribuição para toda a cadeia de produção do nosso estado, mostrar rumos, seja na indústria, no comércio, nos pequenos negócios. A CBN entende que, por ser um veículo de comunicação, próxima ao mercado corporativo, tem por obrigação trazer a Campo Grande esses debates”, afirma o gerente comercial da CBN Campo Grande, André Castro.



Além do ex-ministro Mailson da Nóbrega, convidados e parceiros do Grupo RCN e Rádio CBN vão participar da live. Entre eles, está o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro. Para ele, a parceria com a CBN em Ação promove a oferta de conteúdo relevante para os pequenos negócios.



“É importante que os pequenos negócios entendam as principais estratégias para sair desse momento de crise mais fortalecidos. Acreditamos que discussões com as grandes lideranças do país em mercado e gestão poderão contribuir levando informação relevante para a tomada de decisão dos empresários sul-mato-grossenses”, disse o diretor Tito Estanqueiro.



Saiba mais

Em 2020, o projeto CBN em Ação Lives 2020 reúne seis palestrantes com visão estratégica sobre mercado econômico, político e social. A primeira transmissão do ano foi realizada em julho com o ex-ministro Ricardo Barros, que debateu o enfrentamento e a saída da pandemia e os impactos sociais causados por ela.



Nesta terça-feira (25), o ex-ministro Maílson da Nóbrega falará sobre o cenário econômico de Mato Grosso do Sul e do Brasil, abordando os potenciais do Estado nesse novo cenário e o que esperar da macroeconomia no Brasil durante e após a pandemia da Covid-19.



Todas as lives terão início às 18h (horário MS), e serão transmitidas pelo Facebook do Sebrae/MS e os canais do Facebook e do Youtube da CBN e do Grupo RCN.



Confira o cronograma das próximas lives:

Dia 29 de setembro

Palestrante: Ex-ministro da agricultura Roberto Rodrigues

Tema: “A força do agronegócio de Mato Grosso do Sul e os caminhos pós crise”



Dia 20 de outubro

Palestrante: Médico, empresário e professor, Eugênio Mussak

Tema: “Comportamento e importância da gestão nas organizações do futuro”



Dia 17 de novembro

Palestrante: Engenheiro e Ceo da Great Place to Work, Ruy Shiozawa

Tema: “A nova realidade dos ambientes nas organizações”



Dia 4 de dezembro,

Palestrante: Filósofo, escritor e educador, Mário Sérgio Cortella

Tema: “Atitude e sentimento para o futuro”