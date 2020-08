Saída de dólar supera entrada em US$ 13,252 bi no ano até dia 7 de agosto, diz BC

Dolar - (Foto: Agência Brasil)

O fluxo cambial do ano até 7 de agosto ficou negativo em US$ 13,252 bilhões, informou nesta quarta-feira, 12, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 1,604 bilhão. Os dados anuais refletem, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira, em especial no mês de março.

A saída pelo canal financeiro neste ano até 7 de agosto foi de US$ 42,190 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 304,913 bilhões e de envios no total de US$ 347,103 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 7 de agosto ficou positivo em US$ 28,938 bilhões, com importações de US$ 93,011 bilhões e exportações de US$ 121,948 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 17,337 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 43,750 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 60,861 bilhões em outras entradas.

Agosto

Depois de encerrar julho com saídas líquidas de US$ 3,282 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,566 bilhões em agosto até o dia 7, informou o Banco Central. O período corresponde à primeira semana do mês.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 974 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 8,185 bilhões e de retiradas no total de US$ 7,211 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de agosto até o dia 7 é positivo em US$ 1,592 bilhão, com importações de US$ 1,827 bilhão e exportações de US$ 3,419 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 464 milhões em ACC, US$ 1,105 bilhão em PA e US$ 1,849 bilhão em outras entradas.