Renault tem prejuízo de 7,29 bilhões de euros no 1º semestre

A Renault divulgou nesta quinta-feira, 30, que acumulou prejuízo líquido de 7,29 bilhões de euros no primeiro semestre de 2020, revertendo lucro de 970 milhões de euros de igual período do ano passado, diante do impacto econômico causado pela pandemia de coronavírus.

Analistas previam prejuízo menor entre janeiro e junho, de 4,49 bilhões de euros. A ação da montadora francesa chegou a sofrer um tombo de 7,1% na Bolsa de Paris por volta das 8h30 (de Brasília).

Já a receita da Renault teve queda anual de 34% no semestre, a 18,43 bilhões de euros.

A empresa disse que manterá projeções para este ano suspensas, diante das incertezas da covid-19, mas confirmou a meta de reduzir custos em 600 milhões de euros ao longo de 2020.

*Com informações da Dow Jones Newswires