Reino Unido: PIB cresce no 4º trimestre ante 3º trimestre, mas tomba 9,9% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 1% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 12, pelo ONS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado superou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,6% no período.

Já na comparação anual, o PIB britânico encolheu 7,8% entre outubro e dezembro. Neste caso, a projeção do mercado era de queda de 8%. A estimativa do PIB do terceiro trimestre ante o segundo foi ligeiramente revisada para cima, de avanço de 16% para alta de 16,1%.

Apesar de dois trimestres seguidos de expansão, o PIB britânico estava no fim do ano passado 7,8% abaixo do nível do quarto trimestre de 2019, em resultado do impacto da pandemia do novo coronavírus durante o primeiro semestre de 2020, explicou o ONS.

Em 2020 como um todo, a economia britânica sofreu contração de 9,9%, a maior queda da história.