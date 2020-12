Reinaldo Azambuja garante continuidade de parceria com prefeituras e conclusão de obras 

O governador Reinaldo Azambuja - (Foto: Agência Brasil)

Na abertura do seminário “E agora, Prefeito? Transição e Gestão com Eficiência”, o governador Reinaldo Azambuja assumiu o compromisso de manter a parceria com os 79 municípios, fazer um cronograma de reuniões com todos os gestores, concluir as obras iniciadas e ainda entregar 164 ônibus escolares aos 79 municípios, adquiridos por meio de emendas da bancada federal. Promovido pela Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Sebrae e UFMS, o evento desta segunda-feira (14) tem o objetivo de orientar os prefeitos que vão assumir novo mandato e está sendo realizado por videoconferência por conta da pandemia de Covid-19.

Reinaldo Azambuja afirmou que todas as obras terão continuidade e que nenhuma delas será paralisada. “Vamos construir com os municípios o fortalecimento da nossa parceria. Estaremos presentes, diferente de quando eu fui prefeito e não tive a presença do governo na minha cidade. Municipalismo é isso. É governar olhando as dificuldades. Essas obras estruturantes, é muito difícil serem feitas com recursos próprios [das prefeituras]. Por isso, o Governo do Estado está assumindo essa paternidade, de asfalto, de drenagem, de recapeamento, de reconstrução de pontes de concreto, estradas vicinais, mais 163 pontes de concreto em andamento agora, nesse próximo ano de 2021. Então, existe uma grande parceria. Não precisam se desesperar. Vamos atender as 79 cidades”, disse.

Educação

O governador falou ainda da expansão das Escolas de Tempo Integral para melhorar o aprendizado dos alunos, que é medido pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). “Vamos chegar a 100 escolas de tempo integral. Até 2022, 60% da rede estadual será em tempo integral. É algo que a gente acredita que tem dado um resultado muito bom no aprendizado dos nossos alunos. A Escola de Tempo Integral propicia ganho um ponto acima das escolas regulares [no Ideb, na avaliação que vai de 0 a 10]. É uma modelagem educacional que tem dado resultado”, explicou.

Agricultura familiar

Ainda durante a abertura, Reinaldo contou que a agricultura familiar vai receber uma das maiores entregas de máquinas e equipamentos, adquiridos pelo Governo do Estado com recursos conquistados pela bancada federal. Além dessa entrega, Reinaldo Azambuja conversou com o relator do Orçamento Geral da União, senador Marcio Bittar (AC), e com a ministra Tereza Cristina (Agricultura) para a inclusão de uma emenda para garantir ainda mais máquinas como patrulhas, caminhões, retroescavadeiras e pá-carregadeira para todos os municípios.

Planejamento, medidas de austeridade, investimentos em segurança pública e na regionalização da saúde e parcerias com a iniciativa privada também estiveram entre os assuntos abordados pelo governador. Reinaldo Azambuja afirmou ainda que irá lançar uma nova edição da Caravana da Saúde em 2021, respeitando os protocolos de segurança, para reduzir as filas por cirurgias e diagnósticos.

O presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, fez a abertura do evento ao lado do governador, na sede do Poder Executivo. Também participaram do evento, remotamente, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o reitor da UFMS, Marcelo Turine, e diversos prefeitos, entre outros.