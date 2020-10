Recursos do FCO em indústria geram empregos e renda em Anaurilândia

A iniciativa é resultado da liberação do financiamento no valor R$ 12,44 milhões em recursos do FCO - (Foto: Edemir Rodrigues)

Forte produtor de mandioca do Estado, o município de Anaurilândia sediará a implantação de uma indústria de Fecularia, gerando 240 postos de trabalho, diretos e indiretos, em todas as fases produtivas.

A iniciativa é resultado da liberação do financiamento no valor R$ 12,44 milhões em recursos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) em 26 de maio, em reunião do CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO), presidido pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Além disso, sete importantes obras de infraestrutura foram realizadas ou estão em execução no município, com recursos totais de R$ 17,4 milhões. Como, por exemplo, a pavimentação asfáltica e drenagem na MS-395, interseção de acesso a Vila Quebracho, e a restauração funcional de pavimento em mais de 15 ruas, entre outras ações do Governo do Estado.

Regularização Fundiária

Os produtores rurais do município recebem seus títulos de regularização fundiária, somando 242 documentos nos últimos anos. Com a posse da propriedade, o agricultor familiar pode investir e negociar seus produtos.