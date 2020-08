Receita paga R$ 76 milhões para contribuintes de MS - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Conforme divulgado pela Receita Federal o quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2020 será liberado hoje (31), o recurso em MS chega a um total de R$ 76.063.248,04 , esse valor será repassado a um total de 61.606 restituições em todo o Estado.

Em todo o Brasil o crédito bancário será destinado a 4.479.172 contribuintes, totalizando o valor de R$ 5,7 bilhões. O quantitativo de contribuintes com prioridade legal em todo o Brasil entre idosos e contribuintes com deficiência física ou mental somam 64.883 pessoas, a elas será destinado o valor de R$ 248,63 milhões.

O contribuinte não fizer o resgate no prazo legal de um ano deverá fazer requerimento por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda. Para saber se o recurso está disponível o contribuinte também deve acessar a página da Receita Federal ou consultar diretamente nas bases da Receita Federal via aplicativo.

Com informações Agência Brasil