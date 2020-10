Receita obtida com apreensões de cigarros em MS daria para revitalizar o asfalto da Capital

Cigarros - (Foto: AFP)

As apreensões de cigarros em Mato Grosso do Sul no período de 1º de janeiro a 30 de setembro, cresceram 97,82% em relação ao ano passado. Somente em 2020 o fisco recolheu 1.067.543 pacotes de cigarros contrabandeados. Com o montante apreendido poderiam ser feitos aproximadamente 6,23 milhões de metros quadrados de asfalto somente em Campo Grande.

De acordo com a Sejusp, no período de 1º de janeiro a 30 de setembro no ano de 2019 foram de 539.644 pacotes apreendidos, já no mesmo período deste ano o confisco atingiu 1.067.543 pacotes. Cerca de 70% de todas as apreensões foram feitas por Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Segundo com o Economista da Agricon Consultoria, Hudson Garcia, se o valor de perdas estimadas do Estado com a arrecadação de ICMS, na ordem de R$ 187 milhões, fosse aplicado a investimentos associadas a políticas de apoio aos pequenos negócios, o efeito multiplicador de renda seria no mínimo três vezes o valor inicial.

“No nosso Estado a estimativa de perdas é de R$ 187 milhões em ICMS, 25% deste montante iria para os municípios, e 75% para o Estado. Se convertermos este valor em investimentos para a população seria possível construir mais de 6,23 milhões de metros quadrados de asfalto, 94 creches, 1.169 ambulâncias, além de escolas, postos de saúde”, alerta o economista.

Atualmente MS é o estado com a maior incidência do contrabando no Brasil. Somente em 2019 o crime organizado movimentou cerca de R$ 352 milhões com o descaminho.

Para Garcia, a extensão de fronteira seca é empecilho para uma fiscalização efetiva. “Nosso Estado tem uma extensão de fronteira seca com o Paraguai de 1.180 km. Nesse meio existem várias fazendas produtivas de pecuária e lavouras o que dificulta muito a fiscalização da polícia”, afirmou.

O crescente número de apreensões na região Centro Oeste é alarmante segundo as autoridades. Boa parte desse contrabando se deve a participação de Mato Grosso do Sul: 87% dos cigarros consumidos no Estado foram contrabandeados (principalmente do Paraguai).

“Para realizar esse tipo de fiscalização efetiva em tempo real, que coibiria esse tráfico de produtos, não somente o de cigarros, seria necessário o emprego de alta tecnologia como o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), que está em experimento em Dourados. Esse sistema já é utilizado em outras operações da polícia como a operação Ágata por exemplo”. Completa

O cigarro é um dos produtos com maior carga tributária no País cerca de 79% deste valor é imposto, podemos imaginar o quanto o pais perde com o contrabando. De acordo com dados da Receita Federal a arrecadação de impostos com cigarro está caindo ano após ano. No período de 2014 até 2019, A união perdeu 39,6% de sua receita com este crime.

No Brasil

A movimentação feita pelo mercado ilegal é espantosa. De acordo com a Oxford Economics, estima-se que o valor seja de R$ 10,9 bilhões. Hoje, de cada dez cigarros consumidos no Brasil, seis são ilegais. O Brasil perde R$ 12,2 bilhões anuais em arrecadação de impostos. Para o economista e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Pery Shikida, o valor se revertido em benefícios para a população poderia agilizar varias áreas públicas. “Poderiam ser construídas 6,3 mil creches ou 132 mil casas populares, se preferir podemos construir também 25 mil unidades de saúde”.

“Segundo a polícia competente, o sucesso de um contrabandista ultrapassar a barreira para entregar o produto que está sendo carregado é de 95%. Ou seja, nossos estudos ouvem apenas 5% de todos os contrabandistas, isso está diretamente ligado os riscos que se corre quando comparado a outras atividades ilícitas como o tráfico de drogas”. Completa Shikida.

De acordo com o economista a razão para um aumento tão grande é a economia, principalmente nas regiões fronteiriças e a diferença expressiva na carga de impostos. No Brasil, os tributos podem chegar a 90% já no Paraguai são de 18%. Com o vendedor pode oferecer o produto por um preço menor e ainda lucrar bem mais.

Para Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), o aumento do contrabando do cigarro do crime ocorreu após a elevação das alíquotas de impostos federais e estaduais no final de 2015. “Na época, nós, do FNCP, alertamos as autoridades que isso ocorreria e, inclusive, apresentamos na mídia a campanha ‘O imposto cresce, o crime agradece’. A relação é óbvia: aumenta o imposto, aumenta o preço do produto legal”, salientou.

De acordo com Vismona, uma das maneiras de se diminuir a atividade ilícita é manter e investir continuamente nas operações integradas das forças policiais (federais e estaduais) nas regiões de fronteira, como o Programa VIGIA e as operações Hórus e Escudo. “Garantir os recursos humanos, financeiros e tecnológicos é fundamental para combater a oferta. Quanto à demanda, conscientizar o fumante sobre os malefícios de comprar o cigarro do crime, pois a venda do produto financia diretamente às organizações criminosas, e não aumentar os impostos sobre o produto legal. Se o aumento ocorrer, será fatal para o mercado legal. Entregamos de vez o mercado para o crime”.

Já o economista enxerga o combate por um meio diferente. “Enviamos uma proposta para combater esse mercado ilícito, e pra ser sincero não é tão complexo quanto poderia ser. A ideia é criar uma linha específica para fazer mercado com os produtos contrabandeados, uma linha popular se baseando na mais antiga lei de mercado, oferta e demanda, poderíamos arrasar a rede de contrabando sem disparar uma única bala”.

Alegando se tratar de um incentivo ao hábito de fumar, a ideia de reequilibrar os impostos cobrados da indústria do fumo no Brasil encontra forte resistência das organizações antitabagistas.