Receita estima que haja R$ 19,6 bilhões em IRPF a pagar em 2021

A Receita Federal estima que a entrega das declarações de Imposto de Renda 2021 levará ao recolhimento de R$ 19,6 bilhões em Imposto de Renda a pagar. A previsão do órgão é que 32.619.749 declarações sejam entregues em 2021, 639.603 a mais do que no ano passado. Desses, a expectativa é que 60% dos contribuintes tenha imposto a restituir, 19% imposto a pagar e 21% nem a pagar nem a restituir.

O período de entrega da declaração será de 1º de março a 30 de abril de 2021. "Acompanharemos o cenário da pandemia, mas não há previsão de prorrogação do prazo de entrega da declaração", afirmou o subsecretário de Arrecadação, Cobrança e Atendimento da Receita, Frederico Faber.

Faber acrescentou que qualquer mudança na sistemática de cobrança do Imposto de Renda estará na segunda fase da Reforma Tributária do governo e ainda está em discussão no Ministério da Economia.

Até agora, o ministro Paulo Guedes enviou apenas uma proposta de unificação do PIS/Cofins ao Congresso Nacional dentro da reforma defendida pelo governo.

Vazamento

Questionado em entrevista coletiva nesta quarta-feira sobre o megavazamento de dados de brasileiros, o coordenador geral de Tecnologia de Segurança da informação da Receita Federal, Juliano Brito, ressaltou que não houve vazamento de dados da Receita Federal, nem de informações de Imposto de Renda de contribuintes.

Ele disse que houve sim a divulgação de agências bancárias em que contribuintes recebem a restituição do imposto, mas que isso é obtido com CPF e data de nascimento no site da Receita.