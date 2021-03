Rabobank eleva projeção de Selic de 4,0% para 4,5% em 2021 após Copom

O Rabobank elevou sua projeção para a taxa Selic após a decisão surpreendente do Comitê de Política Monetária (Copom), nesta quarta-feira, 17, ao elevar o juro de 2,00% para 2,75% ao ano - (Foto: Agência Brasil)

O Rabobank elevou sua projeção para a taxa Selic após a decisão surpreendente do Comitê de Política Monetária (Copom), nesta quarta-feira, 17, ao elevar o juro de 2,00% para 2,75% ao ano. Agora, a instituição estima que o juro termine este ano em 4,5%, e não mais em 4,0%, como o esperado antes, apesar do processo lento de vacinas no Brasil contra a covid-19, mas dadas as pressões de riscos inflacionários recentes. No entanto, o Rabobank mantém a expectativa de 5,50% na Selic ao fim de 2022.

"Por um lado, as autoridades temem que o agravamento da pandemia possa atrasar a recuperação, levando a trajetória da inflação para níveis abaixo do esperado. Por outro lado, a pressão dos riscos fiscais (como a recente renovação do coronavoucher) e/ou a frustração com o ritmo das reformas estruturais conduzem a trajetória da inflação para níveis acima do esperado", avalia a nota.

A instituição afirma que além da decisão do Banco Central (BC) de iniciar um processo de normalização parcial por unanimidade, mais do que o esperado pelo Rabobank e o consenso de mercado, também previu para a próxima reunião outro aumento de 0,75 ponto porcentual.

Conforme o Rabobank, a ata, que será divulgada na próxima terça-feira, e o primeiro Relatório Trimestral de Inflação (RTI) 2021, na quinta, devem trazer mais detalhes sobre as perspectivas do BC para a inflação.