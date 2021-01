Quase todos distritos assistidos pelo Fed nos EUA captam altas modestas de preços

Preços de imóveis residenciais continuaram subindo, impulsionados pelos baixos estoques e pelo aumento dos custos de construção - Foto: Pixabay

Quase todos os distritos assistidos pelo Federal Reserve reportaram aumento modesto de preços desde o último acompanhamento feito pelo banco central americano, com os reajustes de insumos continuando a ultrapassar o de produtos acabados e serviços. É o que aponta o Livro Bege, levantamento realizado pelo BC junto a empresários sobre as condições da economia americana e que serve de fonte de dados para as reuniões de política monetária da instituição.

De acordo com o Livro Bege, os preços de construção, aço e serviços de frete foram os que mais subiram.

"Os contatos em vários distritos notaram uma melhor capacidade de aumentar os preços de venda aos consumidores, especialmente nos setores de varejo, atacado e indústria, e alguns citaram planos para aumentar os preços de venda nos próximos meses", afirma o documento, acrescentando que os preços da energia aumentaram,mas permaneceram abaixo dos níveis pré-pandêmicos.

Os preços de imóveis residenciais, segundo o Livro Bege, continuaram subindo, impulsionados pelos baixos estoques e pelo aumento dos custos de construção.