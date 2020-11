Próximo do lançamento, Pix gera entusiasmo em campo-grandenses

A novidade do Banco Central garante maior disponibilidade, facilidade e rapidez nas movimentações bancárias Sistema já está disponível para cadastramento de chaves nos aplicativos de bancos - (Foto: Felipe Ribeiro/A Crítica)

Faltam quatro dias para que o novo sistema on-line de transações financeiras comece a funcionar para todos os brasileiros, o Pix promete modernizar e facilitar a vida de quem muito utiliza os serviços de transferência e pagamentos bancários. Em Campo Grande, a sensação é de que a tecnologia vai ajudar muito os usuários que dependem de tais funcionalidades.

Ao menos, em um banco consultado, 3.796 pessoas estão participando da fase de testes do Pix em Mato Grosso do Sul. Quem já experimentou receber dinheiro pelo novo sistema gostou. É o que diz Michael da Cruz, 28, montador de móveis. “Uma moça fez transferência para mim, pelo Pix. Minha conta é da Caixa e a dela, do Bradesco. Caiu na mesma hora, rapidinho”.

O Banco Central anunciou que o período de testes já está acontecendo desde o dia 3 e vai até o dia 15 de novembro. Durante esse intervalo, clientes selecionados pelas instituições bancárias poderão testar a ferramenta.

O novo sistema, que será disponibilizado para todos os usuários somente na próxima segunda-feira (16), está funcionando todos os dias da semana, das 9h às 22h. Porém, em dias específicos como nas quintas-feiras, as transações ocorrem das 9h às 24h. Nas sextas-feiras, o horário é da meia-noite às 22h.

À nossa reportagem, outros clientes também contaram sobre a vantagem que o Pix poderá trazer. Carlos Roberto, 46, é taxista na Capital e fala sobre como a novidade o ajudaria. “Vai ser excelente, porque cai na hora! Não vai precisar ficar esperando, como no fim de semana que você só recebe na segunda. Eu cadastrei minha chave no Banco do Brasil. Optei pela chave aleatória”, disse Carlos.

A chave aleatória é uma combinação de letras e números, que servirá de informação bancária para quem for transferir ou pagar através do sistema eletrônico. Em vez do cliente fornecer seus dados pessoais, será apenas necessário compartilhar essa chave com a pessoa que irá enviar o dinheiro.

Patrícia Barbosa, 35, trabalha numa agência bancária e relatou que existem aqueles clientes que hesitam cadastrar suas chaves no aplicativo do banco e preferem esperar o lançamento oficial. “Tem cliente que tem medo de fazer a autorização por não achar tão seguro o Pix. Há desconfiança de que pode haver golpistas e hackers. Mas, às vezes, é uma falta de conhecimento sobre o assunto”, avaliou a bancária.

Segundo dados do Banco Central, até esta terça-feira (10) mais de 30 milhões de pessoas já haviam cadastrado nas instituições bancárias 67.446 chaves. Os participantes da fase de testes já fizeram 321.345 transações com o novo sistema, totalizando mais de R$ 120 milhões movimentados durante o período. O BC informa que o CPF é o dado mais cadastrado como chave.

O Pix é o novo método de pagamento bancário, criado pelo Banco Central do Brasil, que permite, por exemplo, que transferências de dinheiro sejam liquidadas em instantes. Diferente da TED e DOC, não importa se a conta do cliente que transfere é de um banco e a do recebedor de outro, o envio do valor será feito na mesma hora, em qualquer dia da semana, 24 horas por dia e de forma gratuita, inclusive em feriados.

Deuszélia Porto, 58, que é comerciante, ficou contente com os novos recursos. Ela disse que “só em saber que não vai ter as taxas de maquininha, de não ter que passar por um transtorno que é esperar o feriado, fim de semana, será maravilhoso”.

Com a tecnologia, os usuários também podem efetuar o pagamento de compras por meio de um QR Code, substituindo assim os boletos bancários, que demoram até três dias para compensarem. O recurso dispensa o uso de cartões, folhas de cheque, cédulas de dinheiro e maquininhas.

Para aderir ao Pix, o cliente deve cadastrar uma chave no aplicativo da instituição bancária em que possui conta. A chave é uma maneira de identificar-se, a partir da qual os valores serão enviados e recebidos. Há quatro tipos: e-mail, telefone, CPF/CNPJ e sequência aleatória.

Essas informações são uma alternativa a todos os dados comumente solicitados em transferências, como agência, conta, dígito, nome do banco e CPF. Agora, basta somente informar um e-mail ou telefone cadastrados, por exemplo, que será possível saber para quem o dinheiro será enviado.