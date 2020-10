Produção industrial da China sobe 6,9% em setembro

Os principais indicadores econômicos da China continuaram se recuperando em setembro, ajudando a impulsionar o crescimento econômico do país no terceiro trimestre. A produção industrial do país subiu 6,9% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS). Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma alta anual de 5,8% para setembro. Em agosto, o aumento foi de 5,6%.

As vendas no varejo avançaram 3,3% em setembro na comparação anual, superando a projeção de economistas, de alta de 1,7%. Em agosto, o incremento foi de 0,5%.

O investimento em ativos fixos nos nove primeiros meses do ano aumentou 0,8%, ante queda de 0,3% registrada nos primeiros nove meses do ano. O resultado veio em linha com o projetado por analistas, que esperavam alta de 0,9% de janeiro a setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.