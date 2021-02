Produção de petróleo em janeiro tem alta de 5,26% ante dezembro, diz ANP

A produção nacional de petróleo em janeiro registrou um aumento de 5,26% em relação a dezembro de 2020, alcançando uma média de aproximadamente 2,870 milhões de barris por dia, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já a produção de gás natural cresceu 7,36%, atingindo uma média de aproximadamente 136,327 milhões de metros cúbicos por dia

Segundo a ANP, a alta foi impulsionada pelo aumento de 30% na produção do campo de Búzios, que atingiu, em janeiro de 2021, a marca 643,5 mil barris de óleo equivalente por dia.

Somadas, as produções dos campos de Tupi e Búzios, ambos no pré-sal da bacia de Santos, ultrapassaram 50% da produção nacional.

Com isso, a produção do pré-sal voltou a superar 70% do total nacional em barris de óleo equivalente (petróleo e gás natural).