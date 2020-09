Produção de café em SP deve ter alta de 39,7% na safra 2019/20, indica governo

A alta na produtividade acontece principalmente pela acentuada bienalidade da lavoura típica da região de Franca. - (Foto: Yunaidi Joepoet)

Estimativa preliminar do governo de São Paulo prevê alta de 39,7% na produção de café no Estado para a safra 2019/20 em comparação com o período anterior. Ao todo o Instituto de Economia Agrícola (IEA) do governo estadual estima 370 mil toneladas do produto, ou 6,17 milhões de sacas.

Segundo o levantamento da Previsão e Estimativa da Safra Agrícola, em junho de 2020, em comparação com o mesmo mês do ano passado, houve uma variação negativa da área produtiva de 0,7% e uma alta da produtividade de 39,4% para a cultura do café. A alta na produtividade acontece principalmente pela acentuada bienalidade da lavoura típica da região de Franca.

Outras culturas como a cana-de-açúcar e laranja deverão ter estabilidade. A produção paulista da cana deve ter variação positiva de 0,8% e atingir 438,9 milhões de toneladas, em consequência do aumento de 1,3% na produtividade. Já a laranja deverá ter uma queda de 0,9%, com 13.564 toneladas, por causa da deficiência hídrica e aumento das temperaturas diurnas nos meses de março e abril.