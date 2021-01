Funtrab está com vagas com salários de R$ 3 mil nas áreas de farmácia e logística

Funtrab - (Foto: Saul Schramm)

A Funtrab está com ofertas de emprego em vários setores para profissionais de ensino fundamental e superior, com salários acima de 3 mil reais, confira:

Farmacêutico (1 vaga) – é preciso ter curso superior completo em Farmácia e no mínimo seis meses de experiência comprovada. O contratado atuará como responsável técnico e na dispensação de medicamentos. Salário é de R$ 3.120,00 com direito ao vale-transporte, alimentação no local e outros benefícios.

Farmacêutico logístico (1 vaga) – ter no mínimo seis meses de experiência comprovada em Carteira e ensino superior completo em Farmácia. É necessário ter experiência ou vivência em farmácia hospitalar. Atuará como farmacêutico hospitalar supervisionando unidades e equipe de auxiliares de farmácia, bem como suas rotinas, procedimentos e processos de atendimento. Será responsável pelo envio de relatórios de apontamentos para o RH. Emite e analisa relatórios operacionais. Reporta informações ao superior imediato. Controla manutenção e revisão de equipamentos utilizados na operação. Preenche e controla formulários técnicos, dentre outros. O salário é de R$ 3.057,00, com direito a vale-transporte, assistência médica-odontológica e tíquete-alimentação.

Serralheiro (1 vaga) – pode ter ensino fundamental completo e seis meses de experiência não comprovada em Carteira para trabalhar como serralheiro/mecânico industrial, precisa ter conhecimento em solda. O salário é de R$ 3 mil mais tíquete-alimentação.

Supervisor de logística (2 vagas) - ter no mínimo seis meses de experiência comprovada em Carteira e ensino superior completo em Administração ou Logística. Atuará na administração e liderança e terá como atribuições realizar visitas de negócios aos clientes em potencial, criar e acompanhar indicadores de performance; analisar os resultados e desenvolver estratégias para o alcance das metas; acompanhar e avaliar o mercado e a concorrência; selecionar, avaliar e contratar junto à área de Recursos Humanos; gerenciar o treinamento de equipes e campanhas motivacionais; orientar a equipe; planejar e trabalhar em conjunto com o cliente. O salário é de R$ 3.045, 00, com benefícios a combinar.

Como proceder

Para evitar filas e aglomerações a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento. Baixe no celular o aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Acesse os links para download do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”:

Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.