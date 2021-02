Procon-SP e Ford assinam acordo que prevê assistência da empresa ao consumidor - ( Foto: Estadão )

Em um acordo firmado nesta terça-feira, 9, junto à Fundação Procon-SP, a Ford assumiu o compromisso de manter assistência técnica aos clientes em operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia. O Termo de Compromisso tem abrangência nacional e validade durante a vida útil dos veículos.

A montadora, que anunciou o fechamento das fábricas no Brasil em janeiro, também deve criar um canal de contato com o Procon-SP para tratar das questões coletivas e "evitar a entrada de pedidos judiciais com reclamações".

"Isso nos dá a certeza de que os nossos consumidores saberão da seriedade do nosso compromisso em atender suas demandas, que deverão procurar o Procon-SP ou entrar em contato pelos nossos canais de atendimento", declarou em nota o diretor jurídico da Ford, Luís Cláudio Casanova.

Também em nota, o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, indicou que a medida traz segurança para o consumidor. "Esse acordo garante a tranquilidade de quem já possui um veículo da montadora ou que venha a adquirir um", disse.

Capez ainda destacou que, apesar de ter sido assinado pela entidade de São Paulo, o acordo tem vigência em todo o País.