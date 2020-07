Procon/MS alerta consumidores para direitos previstos nos serviços delivery

Também em função da pandemia, o Procon/MS ampliou seus canais de comunicação e denúncias. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A pandemia do novo coronavírus e o isolamento social mudaram os hábitos da população e impactaram diretamente nos negócios. Serviços de delivery aumentaram 400%, especialmente, no ramo de alimentos. Porém, aumentaram também as reclamações e denúncias ao Procon/MS.

O superintendente do órgão Marcelo Salomão alerta para os direitos neste tipo de relação de consumo.

Salomão explica que, tanto fornecedor quanto transportador, podem ser responsabilizados por danos ao consumidor.

Também em função da pandemia, o Procon/MS ampliou seus canais de comunicação e denúncias.

Além da nova ferramenta “faça aqui a sua denúncia”, continuam disponíveis o fale conosco, o bloqtel (bloqueio de ligações telefônicas), e-mail (gabinete@procon.ms.gov.br), watsapp (67) 9 9158 0088 e os telefones 151 (disque denúncia) e (67) 3316 9800 ( PABX).