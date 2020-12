Primeira indústria de borracha em MS vai gerar 34 empregos diretos em Aparecida do Taboado

A indústria já tem plano para erguer uma segunda planta exclusiva para fabrico de GEB (Granulado Escuro Brasileiro) - (Foto: Divulgação)

O município de Aparecida do Taboado, a 371 km de Campo Grande, iniciou na semana passada as atividades da primeira indústria de borracha de Mato Grosso do Sul. A ASK Trading Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., teve um investimento de R$ 8 milhões e deve gerar pelo menos 34 empregos diretos, produzindo composto de borracha nessa primeira fase, mas já tem plano para erguer uma segunda planta exclusiva para fabrico de GEB (Granulado Escuro Brasileiro).

Para o diretor da ASK Trading, Ricardo Machado Fontenla, a decisão de investir em Mato Grosso do Sul se deve à plantação de seringais já em fase de produção existente e ao potencial do Estado para essa cultura. “A indústria da borracha tem que estar o mais perto possível da plantação de seringais, para evitar o custo elevado com o transporte do látex”, disse.

Os seringais já ocupam 22.418 hectares espalhados por 29 municípios do Estado, sendo que Paraíso das Águas concentra 32% desse total, seguido de Paranaíba (14%) e Aparecida do Taboado (9%). A indústria da ASK está se instalada no centro da região produtora de látex e, apesar da seringueira ser uma árvore nativa da Floresta Amazônica, atualmente a Ásia é a principal produtora de borracha do mundo. O Brasil só produz 40% do que consome, sendo obrigado a recorrer ao mercado internacional para suprir a demanda, e tem na China o maior fornecedor.

Ricardo Fontenla elogiou a receptividade que a empresa teve em Mato Grosso do Sul e destacou o atendimento ágil e hábil dos técnicos da Semagro na solução dos entraves para viabilizar a assinatura do termo de acordo que garante a vinda da indústria. O projeto tem três fases, vai desde a produção de borracha granulada usada na fabricação de pneus até o composto de borracha, que é um produto mais refinado e de larga utilidade.

O termo de concessão de benefícios fiscais à empresa foi assinado no dia 5 de agosto de 2019 no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS). Na época, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou o potencial de negócios da exploração da borracha no Estado.

“Após inúmeras tratativas, daremos agora o primeiro passo para avançar nesta atividade que, com certeza, fará a diferença no desenvolvimento do nosso Estado”, comemorou Sérgio Longen. A iniciativa faz parte do projeto de estruturação e expansão da cadeia produtiva da borracha no Estado iniciado pela Fiems em conjunto com o Governo Estadual e Famasul.

“Essa é mais uma notícia positiva para a economia de Mato Grosso do Sul, do ponto de vista do investimento, da geração de empregos e, sobretudo, da diversificação de nossa matriz econômica. O governo do Estado se esforçou muito para tornar essa fábrica realidade. Tivemos várias reuniões com os empresários, garantimos os incentivos fiscais e todas as medidas necessárias para viabilizar o empreendimento”, afirmou o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.