Presidente da China comemora acordo de investimentos com UE, diz imprensa local

O presidente da China, Xi Jinping, comemorou o acordo de investimentos com a União Europeia anunciado nesta quarta-feira, 30, de acordo com a imprensa chinesa. O pacto inclui compromissos ambientais e de acesso a mercados, mas ainda precisa ser ratificado pelos Estados-membros do bloco comum para entrar em vigor.

Segundo o jornal Global Times, o líder do país asiático enfatizou que o pacto demonstra a determinação e a confiança da China em avançar na abertura comercial.

Além disso, Xi teria afirmado que o acordo proporcionará maior acesso a mercados, um ambiente de negócios melhor e maiores garantias institucionais.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, por sua vez, escreveu em sua conta oficial no Twitter que o acordo é uma "contribuição importante da China e da UE - dois grandes mercados - para a construção de uma economia mundial aberta".