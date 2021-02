Presidente da Assomasul destaca importância do programa 'Cidade Empreendedora'

Presidente da Assomasul e prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, durante entrevista - ( Foto: Reprodução )

O presidente da Assomasul e prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, participou na manhã desta segunda-feira, em Campo Grande, do ato de lançamento do Programa ‘Cidade Empreendedora’ do Sebrae-MS.

O evento, que tem a parceria da entidade municipalista e do Governo do Estado, foi aberto pelo presidente do órgão, Cláudio Mendonça, e contou com a participação de outras autoridades públicas, como o presidente em exercício do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Jaime Verruck.

Para Valdir Júnior, o programa é muito importante como ferramenta visando a retomada econômica dos municípios de Mato Grosso do Sul, principalmente nesse momento de crise que o país atravessa.

O fortalecimento das finanças públicas é a pauta principal da nova diretoria da Assomasul que tomou posse na última sexta-feira (29).

No ano passado, a crise sanitária da Covid-19 atingiu a economia dos municípios, por isso, o Cidade Empreendedora unifica gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades. O programa, que já foi realizado em 11 municípios do Estado, é executado pelo Sebrae em parceria com as prefeituras e promove o desenvolvimento regional, gerando emprego e renda.

Durante o lançamento, Verruck apresentou a importância da iniciativa para o desenvolvimento local dos municípios, que está aberta para parcerias com os gestores.

"Agora os municípios necessitam de ações para garantir a retomada econômica. Por isso, iremos lançar um novo ciclo do programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae em parceria com as prefeituras e que já tem resultados aqui no Estado. O programa faz o desenvolvimento acontecer, mapeando as oportunidades, desburocratizando a abertura de empresas e fortalecendo as compras locais", afirmou.