Prefeitura entrega R$ 70 mil em prêmios do 9º sorteio da Nota Premiada Campo Grande

Entrega dos prêmios do 9º sorteio da Nota Premiada Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta quinta-feira (25) a entrega dos prêmios relativos ao 9º sorteio do Nota Premiada Campo Grande, realizado em 27 de janeiro de 2021. Foram três contemplados, que receberam das mãos do prefeito Marquinhos Trad, a entrega dos valores de R$ 50 mil, R$ 15 mil e R$ 5 mil, respectivamente. O evento aconteceu no estacionamento da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, lembrou que a Nota Premiada Campo Grande prevê a distribuição de prêmios àqueles que contratarem serviços emitidos por prestadores estabelecidos no Município, visando incentivar a emissão de NFS-e.

“É uma maneira que nós encontramos para ajudar o contribuinte. E também, para evitar que as pessoas utilizem de artifícios ruins em proveito próprio. Peçam notas fiscais, pois isso é muito importante para a nossa municipalidade”, ressalta o chefe do executivo.

Os três ganhadores do 9º Sorteio da “Nota Premiada Campo Grande”, exercício de 2021, referente aos cupons de dezembro de 2020, são: Claudia Theodoro de Souza – R$ 50 mil, Edgar Paulo Marcon – R$ 15 mil e Vera Lúcia Sampaio Chaves – R$ 5 mil.

Ao receber seu prêmio, Claudia Theodoro falou sobre a sua felicidade de ser a ganhadora do primeiro prêmio e da importância de se pedir a Nota Fiscal. “Eu não esperava ganhar este dinheiro. É verdadeiro mesmo. Então, quero deixar um recado para todo mundo. Peça nota fiscal e coloque o seu CPF, que você poder ser o próximo ganhador ”.

Para a aquisição do cupom é levado em conta o somatório dos valores das NFS-e recebidas no período de apuração, na proporção de um cupom eletrônico a cada R$ 20,00.