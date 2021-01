Preço médio da gasolina em MS será de R$ 4,80 a partir do dia 1º de fevereiro

Gasolina em MS - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

O reajuste de quase 8% da Petrobras no preço da gasolina no último dia 19, já está sendo visível nas bombas de gasolina de Mato Grosso do Sul, que elevou o valor da gasolina em média em R$ 0,15 por litro, uma média de R$ 1,98 por litro.

A partir do dia 1º de fevereiro, MS terá o preço médio de R$ 4,803. Com isso o Estado vai se consolidou como o sétimo preço do litro gasolina comum mais caro entre todas as unidades da federação do País. Os dados foram divulgados hoje (25) na tabela do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) divulgado em Diário Oficial da União (DOU).

Porém esse valor serve de referência para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é cobrado no ato da venda para os postos de combustíveis das cidades. “Essa alteração é a que acontece a cada 15 dias. Ela altera de acordo com os preços médios que acontecem nos postos de todo o Estado. Não quer dizer que o motorista ou piloto vai pagar exatamente esse valor. Dessa vez o consumidor não vai sentir tanto o impacto, pois terá pouca alteração. A média é que aumentar em torno de R$ 0,01”, explica o gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro/MS), Edson Lazaroto.