Preço da gasolina já subiu 17% este ano no Estado e litro bate R$ 4,779 na Capital

Preços da gasolina e do diesel tiveram reajuste na semana passada nos postos

Com valor médio de R$ 4,578 o litro da gasolina em Campo Grande já subiu 17% neste ano. Os dados são do Sindicato dos Postos de Combustíveis (Sinpetro) que alega que até o final do ano não estão descartados novos reajustes. Na semana passada a Petrobras elevou o custo dos combustível 3% nas refinarias.

Pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgada ontem aponta qu o custo médio da gasolina ficou em R$ 4.578, com o valor mínimo encontrado a R$ 4,459 e o máximo a R$ 4,779.

Já o etanol teve valor encontrado a R$ 3,319 em média na Capital e a R$ 3,177 menor custo e o maior a R$ 3,557. Em Dourados o combustível variou de R$ 3,390 a R$ 3,899, com cotação média de R$ 3,605.

O óleo diesel também teve reajuste pela Petrobras na semana passada de 4%. Com isso a pesquisa mostrou que na Capital a variação ficou de R$ 3,554 a R$ 3,700, sendo o valor médio praticado de R$ 3,6217. Na cidade de Dourados o custo médio ficou em R$ 3,730, o maior a R$ 3,949 e o menor a R$ 3,550.

Este é o 40º reajuste da gasolina este ano, sendo 21 reduções e 19 aumentos. No diesel, é o 31º reajuste, 16 elevações e 15 quedas. Em 2 de dezembro, a estatal anunciou redução de 2% na gasolina.