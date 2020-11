Precisamos de sistema bancário saudável, diz Lagarde no Parlamento Europeu

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde - (Foto: REUTERS/Francois Lenoir)

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, cobrou, nesta quinta-feira, 19, em audiência do Parlamento Europeu, que as instituições bancárias do continente ampliem sua capacidade de provisionamento, porque a crise de Covid-19 segue presente. "Precisamos de um sistema bancário saudável. Os nossos bancos devem estar prontos para futuras perdas", disse a presidente do BCE.

A dirigente repetiu que a segunda onda da pandemia aumenta as incertezas e os riscos para a União Europeia. "Enquanto a crise não acabar, teremos recuperação frágil e sensação de insolvência", afirmou.

Christine Lagarde também afirmou que o crescimento da poupança por parte de cidadãos do continente pode afetar a política monetária no longo prazo, à medida que o movimento faz o juro estrutural cair. Na visão da dirigente, o "crescimento de poupança pode ter relação com mudanças climáticas, mostrando preocupação dos cidadãos europeus com o futuro do planeta".