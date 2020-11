Possibilidade de euro digital ser lançado é discutida, diz Eurogrupo - ( Foto: Estadão )

Presidente do grupo de ministros das Finanças da zona do euro, Eurogrupo, o ministro das Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe, disse nesta terça-feira que a possibilidade de se lançar um euro digital é discutida pelos países que utilizam a moeda, mas informou que esse é um projeto "inicial", sem qualquer decisão de fato adotada até agora.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva, após reunião do Eurogrupo.

Também presente no evento, o comissário de Economia da União Europeia, Paolo Gentiloni, confirmou que as negociações sobre o assunto são embrionárias, mas disse que elas continuam.

Durante a coletiva, as autoridades presentes também reafirmaram o compromisso de apoiar o quadro, no momento em que várias nações da Europa sofrem com novas restrições à circulação por causa da pandemia da covid-19.

Não foram, contudo, anunciadas medidas novas no evento.

O Eurogrupo lembrou que serão divulgadas projeções atualizadas da região pela União Europeia nesta quinta-feira.