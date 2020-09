PMI industrial vai a 64,7 em agosto e tem nova máxima histórica, diz IHS Markit

Em julho, o setor havia registrado 58,2 pontos, então o maior nível da série histórica. - (Foto: Arquivo Agência Brasil)

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial brasileiro atingiu nova máxima histórica em agosto, aos 64,7 pontos, de acordo com a IHS Markit. Em julho, o setor havia registrado 58,2 pontos, então o maior nível da série histórica. Quando acima dos 50 pontos, o PMI indica melhora nas expectativas dos empresários na comparação com o mês anterior.

De acordo com a IHS Markit, o crescimento do PMI foi marcado por altas recordes no volume de produção e de novos pedidos em agosto.

"As taxas de crescimento nos volumes de produção e de novos pedidos atingiram seus níveis mais elevados até hoje e ajudaram a impulsionar um aumento sem precedentes nas atividades de compra", avalia o diretor de Economia Paul Smith em nota.

De acordo com a empresa, o aumento da compra de insumos fez com que os prazos médios de entrega aumentassem em velocidade sem precedentes e as empresas relataram que seus fornecedores não tinham estoques suficientes para lidar com a demanda elevada. O crescimento dos empregos foi o maior da década e dos pedidos em atraso tiveram, o mais forte em dois anos.

O grau de otimismo com o futuro ficou alto e a maior parte das empresas espera aumento na atividade em comparação com os níveis de agosto. A maioria das empresas espera que as vendas mantenham trajetória positiva nos próximos meses.