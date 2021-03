PMI da indústria dos EUA cai a 58,6 em fevereiro, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras da indústria dos Estados Unidos recuou de 59,2 em janeiro a 58,6 na leitura de fevereiro, informou nesta segunda-feira a IHS Markit. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 58,5.

A IHS Markit afirma em relatório que, apesar do recuo, o dado indica um quadro "saudável no setor industrial do país, com a segunda leitura mais forte desde abril de 2010, apoiada por "fortes elevações em produção e novas encomendas".

* Com informações da Dow Jones Newswires