O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da zona do euro cresceu de 51,7 em agosto a 53,7 na leitura final de setembro, informou nesta quinta-feira, 1, a IHS Markit. O resultado vem em linha com a preliminar e também com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. (Com informações da Dow Jones Newswires).