PMI composto global tem em outubro maior expansão em 2 anos, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global avançou de 52,5 em setembro a 53,3 em outubro, informaram a IHS Markit e o JPMorgan. Segundo análise das instituições, o avanço mensal foi o mais alto em dois anos.

O PMI do setor de serviços subiu de 52 para 52,9 na mesma base comparativa.

A análise pontua que as taxas de expansão se fortaleceram na China, Índia e Austrália, mas ela desacelerou no Reino Unido, enquanto a zona do euro permanece "estagnada".