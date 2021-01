PMI composto do Reino Unido sobe a 50,4 em dezembro e sai de zona de contração

Reino Unido - (Foto: Bloomberg photo by Chris Ratcliffe)

O índice de gerentes de compras do Reino Unido subiu de 49 em novembro para 50,4 em dezembro, divulgou nesta quarta-feira, 6, o instituto IHS Markit em parceria com o CIPS. Com a leitura, o indicador deixa a zona de contração, separada da expansão pela marca neutra dos 50 pontos. Já o PMI do setor de serviços subiu de 47,6 para 49,9 no mesmo intervalo - ainda, portanto, em contração. "Os dados de dezembro confirmam que o setor de serviços do Reino Unido voltou a recuar após a recuperação parcial observada durante o terceiro trimestre de 2020, refletindo, em grande parte, as restrições mais rígidas aos consumidor por conta da pandemia", diz o relatório dos institutos.