Pix e 'open banking' vão representar novo desafio

O sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), o Pix, que vai obrigar as instituições financeiras a oferecerem de graça transferências e pagamentos a clientes, também já mexe com o planejamento do mercado, numa briga envolvendo diretamente as instituições tradicionais e as fintechs.

Desde o último dia 3, o sistema está aberto a um grupo restrito de clientes selecionados pelos bancos. De acordo com o BC, a medida faz parte de uma fase de testes que será realizada até o próximo dia 15. No dia seguinte, o sistema entrará em operação para todos os usuários.

Além desse novo sistema, o BC prepara ainda a adoção do chamado "open banking", que consiste no compartilhamento de dados, produtos e serviços pelas instituições financeiras a critério dos seus clientes.

Na prática, se quiser, o cliente de uma instituição financeira poderá acessar os dados da sua conta corrente no aplicativo da sua corretora de investimentos, por exemplo.

"O desafio é maior do ponto de vista de rentabilidade do que de inadimplência para os grandes bancos", disse a analista sênior de instituições financeiras da agência de classificação de riscos Moody's, Ceres Lisboa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.